Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине

НАТО несет основную ответственность за украинский конфликт, при этом главными проигравшими — не считая самой Украины — станут европейские члены альянса, считает американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Вооруженный конфликт на Украине, который, смею утверждать, был спровоцирован Западом и особенно США, является основной причиной сегодняшней нестабильности в Европе», — цитирует издание The American Conservative Миршаймера.

По его словам, Россия не собиралась и не собирается захватывать всю Украину и тем более Восточную Европу. «На самом деле Москва больше всего боялась того, что Украина де-факто станет членом НАТО», — отметил профессор.

«Российское руководство до начала военной операции неоднократно заявляло, что расширение НАТО с включением в ее состав Украины оно считает экзистенциальной угрозой, которую нужно устранить», — пояснил политолог.

Цель президента России Владимира Путина, по мнению Миршаймера, состояла в том, чтобы «быстро занять часть украинских территорий, а потом заставить Украину сесть за стол переговоров, что и произошло». Но переговоры были сорваны под нажимом Британии и США, хотя там были достигнуты неплохие результаты, указал профессор.

«Этот конфликт отравил отношения между Европой и Россией на все обозримое будущее, а также сделал Европу более опасным местом. Он также нанес серьезный экономический и политический ущерб странам Европы», — заключил Миршаймер.