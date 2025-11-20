НАВЕРХ
Фильм «Август» повторно выйдет в прокат

Постер финальной версии фильма «Август»
Фото: © «Дирекции кино»

Финальная версия военного триллера «Август», в которую включили дополнительные 20 минут, выходит в прокат в четверг, 20 ноября, сообщила дирекция общественных связей Первого канала.

«Новые эпизоды не являются "дополнительными" или "вставными": каждый из них, расширяя и углубляя взаимодействие героев друг с другом и с новыми персонажами, делает мир фильма еще более объемным и парадоксальным», — говорится в сообщении «Дирекции кино».

Дополненная версия «Августа» будет демонстрироваться исключительно в кинотеатрах без последующего цифрового и телевизионного релиза.

Премьера «Августа» состоялась 25 сентября 2025 года. По данным на 19 ноября, он собрал почти 1,5 миллиарда рублей в прокате. Хронометраж картины — 2 часа 18 минут. 

Фильм основан на романе Владимира Богомолова «В августе 44-го» (также издавался под названием «Момент истины»). По сюжету, небольшому отряду контрразведчиков поручено найти в огромном лесу и ликвидировать группу немецких шпионов, передающих по радио сведения о перемещении советских войск. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый.

