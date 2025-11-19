НАВЕРХ
Сбер представил умный банкомат с функцией оценки здоровья

Источник:
Sibnet.ru
198 2
Фото: © пресс-служба Сбербанка

Сбер презентовал на международной конференции AI Journey в Москве банкомат нового поколения. Пользователям обещают продуманный интерфейс и позитивные эмоции.

По словам разработчиков, новый банкомат не имеет аналогов в мире, а в ходе его создания были поданы 11 патентов на различные технические и дизайнерские решения. Помимо традиционных для таких устройств функций, в банкомат интегрирован ИИ-помощник ГигаЧат и сервис бесплатной экспресс-оценки здоровья.

«Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма», — цитирует пресс-служба Сбера первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Он уточнил, что экспресс-оценка здоровья у банкомата не заменит визит к врачу, а полученные показатели нужно будет проверить в лабораторных условиях.

«Альфа-банк» запустил сервис бесконтактной оплаты взглядом

Инновационный банкомат имеет два дисплея: основной и экран безопасности. На первом отображается вся необходимая сервисная информация, на втором — конфиденциальные данные, такие как пин-код, баланс и реквизиты. 

Взаимодействие с устройством будет интуитивно понятно людям любого уровня технической подкованности, обещают разработчики. Устанавливать такие банкоматы по всей стране начнут уже в декабре.

