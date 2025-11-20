НАВЕРХ
Китай упростил правила въезда для российских туристов

Sibnet.ru
Китай
Фото: DearEdward from New York, NY, USA / CC BY 2.0

Китайская Народная Республика с 20 ноября еще более упростила поездки российских туристов, изменив правила пересечения границы, сообщила Национальная миграционная администрация.

Для российских туристов введена новая электронная въездная карта, которую можно будет оформить онлайн через сайт Национальной миграционной администрации, а также через платформы WeChat и Alipay.

Для тех, кто предпочитает традиционные методы или сталкивается с трудностями при онлайн-заполнении, предусмотрены альтернативные варианты. По прибытии на границу можно будет воспользоваться QR-кодом для заполнения карты через телефон или терминал либо заполнить бумажную форму.

В начале сентября МИД КНР объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России, который начал действовать с 15 сентября. Эти меры пока введены в тестовом режиме на год.

Российские туроператоры ожидают двукратный рост продаж путевок в Китай по итогам года. Спрос на туристические поездки в Китай вырос втрое, следует из исследования «Росгосстраха» и сервиса бронирования туров Travelata.

