Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 18 ноября выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS американского производства, сообщило Минобороны России.

«По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — сказано в сообщении. Все они были сбиты комплексами С-400 и «Панцирь», уточнили в ведомстве.

По данным российских военных, упавшими обломками боевых ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот. Жертв и пострадавших нет.

Средствами воздушной разведки Вооруженных сил России было оперативно установлено место запуска ракеты ATACMS в Харьковской области. Были обнаружены две реактивных системы залпового огня MLRS производства США.

Боевой расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар, в результате которого были уничтожены две пусковые установки MLRS с боекомплектом и личным составом, говорится в сообщении Минобороны.