Украина попыталась ударить американскими ракетами по Воронежу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 18 ноября выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS американского производства, сообщило Минобороны России.

«По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — сказано в сообщении. Все они были сбиты комплексами С-400 и «Панцирь», уточнили в ведомстве.

По данным российских военных, упавшими обломками боевых ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот. Жертв и пострадавших нет.

Средствами воздушной разведки Вооруженных сил России было оперативно установлено место запуска ракеты ATACMS в Харьковской области. Были обнаружены две реактивных системы залпового огня MLRS производства США.

Боевой расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар, в результате которого были уничтожены две пусковые установки MLRS с боекомплектом и личным составом, говорится в сообщении Минобороны. 

