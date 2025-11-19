НАВЕРХ
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине

Источник:
Axios
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Соединенные Штаты совместно с Россией тайно разрабатывают план по прекращению военного конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Мирный план состоит из четырех основных разделов: установления мира на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной, рассказали источники.

По их словам, руководит работой спецпосланник президента США Стив Уиткофф. С ним сотрудничает спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. 

«Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — сказал Дмитриев в интервью Axios. По его словам, цель состоит в том, чтобы подготовить план к следующей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент Украины ранее сообщил, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. В Кремле заявили, что представителей Москвы в Турции не будет. «Но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Финляндии призвал Европу к переговорам с Россией

Западные СМИ узнали, что об итогах переговоров Москве может сообщить глава МИД Турции Хакан Фидан.

Политика #Мир
Обсуждение (3)
