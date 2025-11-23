Изучение языков может замедлить старение мозга

Владение несколькими языками способно замедлить старение мозга. К такому выводу пришла международная команда ученых по итогам крупнейшего на сегодняшний день исследования в этой области.

Исследователи проанализировали данные 86000 человек в возрасте от 51 до 90 лет из 27 европейских стран. Выяснилось, что у людей, владеющих несколькими языками, вероятность ускоренного биологического старения оказалась в два раза ниже по сравнению с теми, кто говорит только на одном языке.

При этом даже один дополнительный язык способен снизить риск ускоренного старения примерно вдвое. А владение тремя и более языками дает еще более выраженный защитный эффект, говорится в статье, опубликованной в авторитетном журнале Nature Aging.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мозг человека «изучает» язык еще до рождения

Важный нюанс: уровень владения языком принципиального значения не имеет. Ученые отмечают, что уже на начальном этапе изучения нового языка активируются ключевые зоны мозга, отвечающие за концентрацию внимания, когнитивную гибкость и способность переключаться между задачами.

Авторы исследования рассчитывают, что их работа подтолкнет образовательные системы к расширению программ изучения языков для людей всех возрастов.