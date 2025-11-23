НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Изучение языков может замедлить старение мозга

Источник:
Nature
152 0
Английский онлайн
Фото: © Sibnet.ru

Владение несколькими языками способно замедлить старение мозга. К такому выводу пришла международная команда ученых по итогам крупнейшего на сегодняшний день исследования в этой области. 

Исследователи проанализировали данные 86000 человек в возрасте от 51 до 90 лет из 27 европейских стран. Выяснилось, что у людей, владеющих несколькими языками, вероятность ускоренного биологического старения оказалась в два раза ниже по сравнению с теми, кто говорит только на одном языке.

При этом даже один дополнительный язык способен снизить риск ускоренного старения примерно вдвое. А владение тремя и более языками дает еще более выраженный защитный эффект, говорится в статье, опубликованной в авторитетном журнале Nature Aging.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМозг человека «изучает» язык еще до рождения

Важный нюанс: уровень владения языком принципиального значения не имеет. Ученые отмечают, что уже на начальном этапе изучения нового языка активируются ключевые зоны мозга, отвечающие за концентрацию внимания, когнитивную гибкость и способность переключаться между задачами.

Авторы исследования рассчитывают, что их работа подтолкнет образовательные системы к расширению программ изучения языков для людей всех возрастов.

Еще по теме
Почему даже слегка заплесневелые продукты опасны
Врач предупредил о тяжелых последствиях долгого сидения на унитазе
Найден способ испытать оргазм без секса и мастурбации
Скорость и эффекты: какое жаропонижающее лучше
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
42
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
37
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
30
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине