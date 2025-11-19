Появление Долиной в жилищной лотерее вызвало скандал

Народная артистка России Лариса Долина появилась в телепрограмме «Жилищная лотерея» бренда «Столото» — пользователи соцесетей подумали, что она стала лицом лотереи, и раскритиковали организаторов за неуместность решения, вспомнив историю певицы с ее квартирой.

Долина появилась в выпуске передачи от 16 ноября, она поздравила победителей и спела «Погода в доме». «Сегодня она пришла на шоу "У нас выигрывают!", чтобы поздравить "Жилищную лотерею" с Днем рождения — и сделала это так, что праздник заиграл новыми нотами!» — говорилось в посте, опубликованном в телеграм-канале «Столото» (сейчас удаленном).

Комментаторы насмешливо отреагировали на приглашение Долиной, назвав это неуместный креатив и запредельный уровень постиронии. «О, да, кто как ни Лариса Долина умеет выигрывать жилищную лотерею», — говорилось в одном из отзывов.

Пресс-служба «Столото» пояснила «Осторожно, Media», что Долина не стала лицом лотереи, она была просто приглашенной звездой. Удаление поста в компании объяснили РБК атакой ботов. Однако обсуждения об этичности появления артистки в программе продолжаются под другими публикациями в телеграм-канале лотереи.

Долина весной 2024 стала жертвой мошенников. По их влиянием она продала квартиру стоимостью 138 миллионов рублей за 112 миллионов. Покупательницей стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, ничего не подозревавшая об афере.

В итоге суд вернул Долиной право собственности на квартиру, так как экспертиза признала ее «психически неустойчивой» на момент совершения сделки. Лурье осталась без жилья и без денег: суд первой инстанции не рассматривал вопрос о возврате оплаты.