НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Появление Долиной в жилищной лотерее вызвало скандал

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Лариса Долина на шоу «У нас выигрывают!» от «Столото»
Фото: © кадр из видео

Народная артистка России Лариса Долина появилась в телепрограмме «Жилищная лотерея» бренда «Столото» — пользователи соцесетей подумали, что она стала лицом лотереи, и раскритиковали организаторов за неуместность решения, вспомнив историю певицы с ее квартирой.

Долина появилась в выпуске передачи от 16 ноября, она поздравила победителей и спела «Погода в доме». «Сегодня она пришла на шоу "У нас выигрывают!", чтобы поздравить "Жилищную лотерею" с Днем рождения — и сделала это так, что праздник заиграл новыми нотами!» — говорилось в посте, опубликованном в телеграм-канале «Столото» (сейчас удаленном).

Комментаторы насмешливо отреагировали на приглашение Долиной, назвав это неуместный креатив и запредельный уровень постиронии. «О, да, кто как ни Лариса Долина умеет выигрывать жилищную лотерею», — говорилось в одном из отзывов.

Пресс-служба «Столото» пояснила «Осторожно, Media», что Долина не стала лицом лотереи, она была просто приглашенной звездой. Удаление поста в компании объяснили РБК атакой ботов. Однако обсуждения об этичности появления артистки в программе продолжаются под другими публикациями в телеграм-канале лотереи.

Долина весной 2024 стала жертвой мошенников. По их влиянием она продала квартиру стоимостью 138 миллионов рублей за 112 миллионов. Покупательницей стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, ничего не подозревавшая об афере.

В итоге суд вернул Долиной право собственности на квартиру, так как экспертиза признала ее «психически неустойчивой» на момент совершения сделки. Лурье осталась без жилья и без денег: суд первой инстанции не рассматривал вопрос о возврате оплаты.

Еще по теме
Буланова сообщила о предательстве «энергосберегающих» танцоров
Дибров высказался о скандальном видео с ширинкой
«Мисс Чили» поразила экстремальными звуками. ВИДЕО
Shaman и Мизулина поженились в ДНР
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

карат11

Чуть было не лишились новых городов в Сибири.

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!