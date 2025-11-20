Как выглядела первая Windows

Вышедшая 20 ноября 1985 года Windows 1.01 была далека от привычной миллионам пользователей ОС от Microsoft, но уже имела ряд хорошо знакомых приложений.

Первая «винда» не являлась полноценной операционной системой, а была графической оболочкой для MS-DOS. Она упрощала работу и делала взаимодействие с ПК более наглядным, позволяя запускать программы и оперировать файлами с помощью мыши.

Вместо пустого экрана с командной строкой при загрузке Windows 1.01 пользователь видел меню со списком поддерживаемых приложений, среди которых были сохранившиеся до наших дней Paint, Блокнот, Календарь и даже прародитель Word.

Запущенные программы отображались в нижней части экрана в виде значков. А с помощью панели управления можно было настраивать определенные свойства Windows: устанавливать используемые цвета или частоту мерцания курсора.

Windows 1.01 поддерживала всего 6 цветов. В версии 2.0 это число увеличили до 16, а Windows 3.0 поддерживала уже 256 цветов. Привычный вид с рабочим столом, кнопкой пуск и окнами cамая популярная в мире операционка приобрела лишь в версии Windows 95, поступившей в продажу 24 августа 1995 года.

Первую «винду» разрабатывали всего 24 программиста. Последнее обновление для нее Microsoft выпустила в апреле 1987 года. При этом поддержка Windows 1.0 со стороны производителя продлилась 16 лет и завершилась лишь 31 декабря 2001 года.