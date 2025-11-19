Поезд Деда Мороза отправился из Владивостока

Поезд Деда Мороза 19 ноября отправился в традиционное путешествие из Владивостока по стране, по пути он сделает остановки более чем в 70 российских городах, сообщается в официальном телеграм-канале волшебника.

Планируется, что поезд вернется на родину Деда Мороза в Великий Устюг 11 января 2026 года. Подробный маршрут поезда с датами и городами опубликован на сайтах РЖД и проекта, также стартовала продажа билетов.

Набор развлечений зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов — бесплатная праздничная программа возле состава, более трех часов — посещение состава и специальная праздничная программа в поезде.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.