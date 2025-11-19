НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Поезд Деда Мороза отправился из Владивостока

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Поезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза
Фото: © t.me/dedmoroztrain

Поезд Деда Мороза 19 ноября отправился в традиционное путешествие из Владивостока по стране, по пути он сделает остановки более чем в 70 российских городах, сообщается в официальном телеграм-канале волшебника.

Планируется, что поезд вернется на родину Деда Мороза в Великий Устюг 11 января 2026 года. Подробный маршрут поезда с датами и городами опубликован на сайтах РЖД и проекта, также стартовала продажа билетов.

Набор развлечений зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов — бесплатная праздничная программа возле состава, более трех часов — посещение состава и специальная праздничная программа в поезде.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.

Еще по теме
Госдума рассмотрит законы о поддержке матерей‑героинь
Зачем звонят на телефон и сбрасывают
Египтянка забеременела сразу девятью детьми
Куда сообщать о замене паспорта
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
19
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО