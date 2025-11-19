Что можно и нельзя 19 ноября: приметы на Ледостав

Приметы и поверья гласят, что 19 ноября не стоит ломать лед на реках, озерах и в лужах, иначе быть беде. В этот день православные вспоминают святителя Павла Исповедника. В народном календаре дата носит название Павел Ледостав, так как реки и озера покрываются льдом.

Это день нельзя проводить вдали от семьи, не рекомендуется 19 ноября проводить сделки и делать крупные покупки, так как дата считается несчастливой в финансовом плане. По этой же причине не стоит давать в долг и брать взаймы.

Еще 19 ноября нежелательно в дальний путь, могут возникнуть неприятные и непредвиденные обстоятельства. Лучше отложить поездку.

Считалось, что 19 ноября лучше надеть новую и чистую одежду. Раньше была традиция бросать в водоемы монетки — чтобы задобрить водяного. День отлично подходил для выполнения давних обещаний — в этом случае человека ожидали возможности и приятные сюрпризы.

Погодные приметы гласят, что если в этот день пошел снег, то всю зиму будут бури и метели. Если день тихий, без ветра – скоро придут морозы. Усеянное звездами небо обещало резкое похолодание.