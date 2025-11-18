НАВЕРХ
Сбой Cloudflare вызвал глобальные проблемы интернета

Масштабный сбой зафиксирован в работе американской Cloudflare, услугами которой пользуются многие интернет-ресурсы. Компания заявила, что знает о проблеме и работает над устранением технических неполадок.

«Cloudflare осведомлена о проблеме, которая потенциально затрагивает множество клиентов, и изучает ее. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления», — говорится в сообщении.

На фоне неполадок у Cloudflare пользователи стали сообщать о проблемах с различными интернет-сервисами. Согласно данным портала Downdetector, сбои фиксируются в работе Spotify и «Яндекс Музыка», ИИ-сервисов Open AI, соцсети X и веб-ресурсов Amazon.

Cloudflare предоставляет широкий спектр услуг для улучшения работы веб-ресурсов. Фактически она выступает посредником между пользователями и серверами сайтов, оптимизируя трафик и защищая ресурсы от внешних угроз.

Сервис позволяет ускорить загрузку сайтов, распределяя их контент по серверам, расположенным по всему миру. Сайты, подключенные к Cloudflare, загружаются быстрее за счет технологии CDN (Content Delivery Network). Кроме того, Cloudflare предлагает бесплатную защиту от DDoS-атак.

Согласно статистике, на сегодня услугами Cloudflare пользуются более 19% сайтов в мире, это более 24 миллионов ресурсов. По данным компании, через ее сеть проходит около 20% общемирового веб-трафика.

Что такое Cloudflare и как связан с замедлением интернета
Хайтек #Интернет
