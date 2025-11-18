НАВЕРХ
Путин дал старт строительству атомного «Сталинграда»

Sibnet.ru
Судно водоизмещением более 33 тысяч тонн будет оснащено реакторной установкой «РИТМ-200»
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

Ледокол «Сталинград» станет шестым серийным ледоколом проекта 22220. Судно водоизмещением более 33 тысяч тонн будет оснащено реакторной установкой «РИТМ-200» мощностью 60 МВт и сможет преодолевать льды толщиной до трех метров.

«Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного Трансарктического транспортного коридора – от Санкт-Петербурга до Владивостока», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия является единственной страной, у которой есть серийное производство мощных атомных ледоколов. По проекту 22220 построено уже четыре судна: головной ледокол «Арктика» и серийные «Сибирь», «Урал», «Якутия».

Новый ледокол получил историческое название «Сталинград», которое направлено на сохранение исторической памяти о подвиге защитников города в годы Великой Отечественной войны и на военно-патриотическое воспитание россиян.

