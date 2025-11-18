NASA проведет специальный брифинг об объекте 3I/ATLAS

NASA анонсировало специальный брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS. Мероприятие пройдет 19 ноября, его онлайн-трансляция будет открыта для всех желающих.

Что именно агентство собирается рассказать, пока не раскрывается. Предположительно, среди представленных материалов могут оказаться снимки 3I/ATLAS с камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

станция Mars Reconnaissance Orbiter Фото: © NASA

Данный комплекс представляет собой один из крупнейших космических телескопов — на поверхности Марса он различает структуры порядка 30 сантиметров. Его возможности обеспечивают одну из самых точных визуализаций 3I/ATLAS.

В начале октября 3I/ATLAS приблизился к Марсу на расстоянии около 28 миллионов километров — в десять раз ближе, чем подойдет к Земле в момент максимального сближения. Данные с HiRISE могут помочь ученым разгадать тайну межзвездного объекта.

3I/ATLAS в настоящее время вышел из области солнечного диска и приближается к Земле, что упрощает наблюдение за объектом. Скорее всего, в ближайшее время появятся более детальные снимки 3I/ATLAS.

Природа межзвездного объекта вызывает споры в научной среде. Большинство исследователей идентифицируют 3I/ATLAS, как комету, однако некоторые данные указывают на искусственную природу космического «гостя» из дальнего космоса.

Так, траектория пролета по Солнечной системе 3I/ATLAS представляет собой серию гравитационных ускорений, которые применяются при навигации космических аппаратов. Кроме этого, объект после сближения с Солнцем аномально ускорился, словно он запустил двигатели.