НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

NASA проведет специальный брифинг об объекте 3I/ATLAS

Источник:
Sibnet.ru
390 2

NASA анонсировало специальный брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS. Мероприятие пройдет 19 ноября, его онлайн-трансляция будет открыта для всех желающих.

Что именно агентство собирается рассказать, пока не раскрывается. Предположительно, среди представленных материалов могут оказаться снимки 3I/ATLAS с камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

станция Mars Reconnaissance Orbiter
станция Mars Reconnaissance Orbiter
Фото: © NASA

Данный комплекс представляет собой один из крупнейших космических телескопов — на поверхности Марса он различает структуры порядка 30 сантиметров. Его возможности обеспечивают одну из самых точных визуализаций 3I/ATLAS.

В начале октября 3I/ATLAS приблизился к Марсу на расстоянии около 28 миллионов километров — в десять раз ближе, чем подойдет к Земле в момент максимального сближения. Данные с HiRISE могут помочь ученым разгадать тайну межзвездного объекта.

3I/ATLAS в настоящее время вышел из области солнечного диска и приближается к Земле, что упрощает наблюдение за объектом. Скорее всего, в ближайшее время появятся более детальные снимки 3I/ATLAS.

Природа межзвездного объекта вызывает споры в научной среде. Большинство исследователей идентифицируют 3I/ATLAS, как комету, однако некоторые данные указывают на искусственную природу космического «гостя» из дальнего космоса.

Так, траектория пролета по Солнечной системе 3I/ATLAS представляет собой серию гравитационных ускорений, которые применяются при навигации космических аппаратов. Кроме этого, объект после сближения с Солнцем аномально ускорился, словно он запустил двигатели.

Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Тема: Человек и космос
Самый красивый звездный дождь прольется над Землей
Разразилась экстремальная магнитная буря
Почему звезды на небе мерцают, а планеты нет
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский анонсировал «активизацию» переговоров
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Красноармейск
NASA проведет специальный брифинг об объекте 3I/ATLAS
Миронов раскритиковал идею о переброске рек из Сибири
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...