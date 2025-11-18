Астрофотограф снял падающего на Солнце человека

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти запечатлел силуэт парашютиста на фоне Солнца — уникальные кадры он опубликовал в социальной сети X.

Фото получило название «Падение Икара». Оно было сделано 8 ноября в Аризоне. Для его создания потребовались недели подготовки и шесть попыток, чтобы добиться точного совпадения углов и положения парашютиста относительно солнечного диска.

Парашютистом на снимке стал друг фотографа, блогер и музыкант Габриэль К. Браун. Он совершил прыжок с небольшого винтового самолета с высоты около 3,5 тысячи футов (1070 метров), находясь примерно в 8 тысячах футах (2440 метров) от камеры Маккарти.

Фото: © AJamesMcCarthy / X

Маккарти применил специальные фильтры, чтобы запечатлеть огненную структуру солнечной поверхности и создать яркий фон для силуэта парашютиста. Затем он объединил несколько снимков Солнца и кадр полета.