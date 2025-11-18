НАВЕРХ
Зеленский анонсировал «активизацию» переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание конфликта — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал Зеленский.

На прошлой неделе Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. 15 ноября он заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности».

Последний раз российская и украинская делегации встречались в Стамбуле 23 июля, это был третий переговорный раунд после возобновления контактов в мае 2025 года. Одним из результатов встреч стали договоренности об обменах военнопленными и телами погибших.

