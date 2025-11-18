Желтая Lada Kalina Путина стала талисманом качественных дорог

Легендарная желтая Lada Kalina, на которой Владимир Путин ездил по Дальнему Востоку в 2010 году, была подарена одному из рабочих, а потом ее выкупили дорожники, сообщил министра транспорта Андрей Никитин.

«Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства», — сказал Никитин в интервью «Комсомольской правде».

Путин, будучи в тот момент премьер-министром, совершил на Lada Kalina путешествие из Хабаровска в Читу в августе 2010. Он инспектировал новую автомагистрали и тестировал надежности продукции АвтоВАЗа в поездках на дальние расстояния. Тогда завод сообщал, что машину собираются отправить в заводской музей.

По данным депутата Госдумы Сергея Тена, в 2010 Путин подарил желтую Kalina бригадиру дробильщиков Олегу Трушину с предприятия «Труд» в 2010 году. Тогда же она открывала обход Иркутска.

В ноябре 2024 года путинская Lada Kalina открыла движение по новому участку автодороги «Сибирь» — обходу города Усолье-Сибирское.