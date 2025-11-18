«Аватар: Пламя и пепел» неофициально покажут в России

кадр из фильма "Аватар: Пламя и пепел" (реж. Джеймс Кэмерон)

«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в российский прокат 25 декабря, спустя неделю после мировой премьеры. Об этом без указания источников сообщает портал Cinemaplex.

Официального дистрибьютора у новой части франшизы Джеймса Кэмерона в России нет. Фильм, права на который принадлежат Disney, судя по всему, будет доступен в качестве предсеансового обслуживания.

Хронометраж третьей части составляет 3 часа 15 минут. «Аватар: Пламя и пепел» расскажет о войне между населяющими Пандору кланами. Зрители увидят представителей Пепельного народа во главе с воительницей Варанг.





Главные роли в картине исолнили Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер и Уна Чаплин. Бюджет фильма оценивается в сумму от 350 до 400 миллионов долларов.

Предыдущая часть серии «Аватар: Путь воды» вышла в конце 2022 года и заработала 2,32 миллиарда долларов в мировом прокате, став третьей самой кассовой картиной в истории после первого «Аватара ($2,9 миллиарда) и «Мстителей: Финал» ($2,8 миллиарда).

В планах Кэмерона и Disney расширить франшизу до, как минимум, пяти частей.