Президент Финляндии призвал Европу к переговорам с Россией

Европе рано или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб, при этом призвав продолжать поддерживать Украину.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — сказал Стубб в интервью газете Politico.

При этом президент Финляндии призвал европейские страны продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Стубб сказал, что в 2025 году прекращение огня на Украине маловероятно, а начало мирных переговоров следует ждать не ранее марта 2026 года. Сорвавшийся саммит в Будапеште он называл стратегической ошибкой Москвы. По его словам, у российской стороны был шанс, но она его упустила.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европейский союз находится на пути к войне и переводит свою экономику на военные рельсы.