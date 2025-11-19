Государственная Дума в среду, 19 ноября рассмотрит во втором чтении два законопроекта о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Рождение, воспитание десяти детей — это подвиг и весьма тяжелый труд. Важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны, продолжим создавать все условия для их поддержки», — приводит «Российская газета» слова Володина.

Одна из инициатив предлагает женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», предоставить комплекс мер социальной поддержки.

Второй законопроект позволит ввести дополнительное материальное обеспечение для матерей-героинь. Этой же инициативой предлагается устранить ограничения, связанные с учетом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 года (сейчас есть ограничения — до шести лет в общей сложности).

Володин напомнил, что эти изменения подготовлены во исполнение перечня поручений президента России по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей с детьми.