Спасатели спустились в пещеру в поисках пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров в поисках пропавшей в горах семьи Усольцевых, сообщил Красноярский поисково-спасательный отряда во вторник.

Специалисты выехали на очередные поиски по заявке от полиции в понедельник, 17 ноября. Они обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин.

В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших там не обнаружено. Поиски продолжаются.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной и корги ушли в поход к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье 28 сентября, с тех пор их никто не видел. Сигнал с телефона мужчины был зафиксирован в последний раз в тот же день вечером в семи километрах от Кутурчина.

Масштабные поиски, в которых приняли участие более 1,5 тысячи человек, продолжались до 12 октября. За это время спасатели и волонтеры прошли более 4,5 тысячи километров треков. Сейчас к поискам привлекают опытных спелеологов и альпинистов.

Основной версией исчезновения, согласно правоохранительным органам, остается несчастный случай.