Почему даже слегка заплесневелые продукты опасны

Привычка срезать слегка заплесневевшую часть с хлеба или подпорченных овощей и фруктов, чтобы затем употребить их в пищу, может нанести серьезный вред здоровью, предупредил фармаколог и сотрудник Института фармации и медицинской химии Денис Борозденко.

«В большинстве случаев плесень вызывается грибами рода Aspergillus, Fusarium и Penicillium, которые могут вызывать у человека расстройства ЖКТ, пневмонии, синуситы», — пояснил Борозденко в комментарии «Российской газете».

По его словам, вся плесень на продуктах потенциально опасна для здоровья человека. Особенно опасен такой контакт у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергией, так как может спровоцировать приступ.

«К сожалению, если плод даже немного поражен плесенью, его необходимо выкинуть, так как споры гриба могут поражать не только видимый участок, но и быть глубоко внутри», — отметил эксперт.

Плесень — это гриб, ее видимые споры образуют обширную сеть микроскопических нитей, называемую мицелием. Данные нити проникают глубоко внутрь продукта, особенно мягкого и пористого.

При этом главной угрозой для человека являются микотоксины, ядовитые вещества, которые плесень вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности. Микотоксины нельзя уничтожить ни варкой, ни жаркой, ни запеканием в духовке.