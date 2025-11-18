Что можно и нельзя 18 ноября: приметы на день Ионы

Приметы и поверья гласят, что 18 ноября не стоит принимать важные решения и собираться в дорогу. В этот день православные вспоминают святителя Иону, архиепископа Новгородского.

Незамужние девушки 18 ноября просили в молитвах послать им хороших супругов. Чтобы быстрее выйти замуж, они выходили во двор и разбрасывали вокруг дома мелкие монетки, приговаривая: «мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю».

Вечером гадали на будущего мужа — девушки садились у окна и тихо шептали: «суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Если мимо дома проходила шумная компания, это означало, что муж будет зажиточным, если же никто не проходил, то денег у мужчины будет мало.

Считалось, что 18 ноября нужно обязательно было съесть кусок репы, чтобы жизнь всю зиму была сытная. Хорошей приметой было найти в этот день старую подкову — это сулило неожиданное богатство.

Были и запреты — так, 18 ноября нельзя было принимать важные жизненные решения или отправляться в путешествие. Не принимали гостей, даже самых близких людей. Существовал еще один интересный запрет — нельзя было поднимать с земли чужие потерянные деньги.

Погодные приметы на Иону позволяли давать прогнозы на всю зиму и будущий урожай. Например, иней на деревьях сулил затяжную зиму и позднюю весну, а снегопад — сильные морозы в январе и феврале. Если же крестьяне видели туман — то ждали скорого потепления.