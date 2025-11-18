НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что можно и нельзя 18 ноября: приметы на день Ионы

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Считалось, что 18 ноября нужно обязательно было съесть кусок репы
Считалось, что 18 ноября нужно обязательно было съесть кусок репы
Фото: Madmad1234 / CC BY-SA 4.0

Приметы и поверья гласят, что 18 ноября не стоит принимать важные решения и собираться в дорогу. В этот день православные вспоминают святителя Иону, архиепископа Новгородского.

Незамужние девушки 18 ноября просили в молитвах послать им хороших супругов. Чтобы быстрее выйти замуж, они выходили во двор и разбрасывали вокруг дома мелкие монетки, приговаривая: «мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю».

Вечером гадали на будущего мужа — девушки садились у окна и тихо шептали: «суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Если мимо дома проходила шумная компания, это означало, что муж будет зажиточным, если же никто не проходил, то денег у мужчины будет мало.

Считалось, что 18 ноября нужно обязательно было съесть кусок репы, чтобы жизнь всю зиму была сытная. Хорошей приметой было найти в этот день старую подкову — это сулило неожиданное богатство.

Были и запреты — так, 18 ноября нельзя было принимать важные жизненные решения или отправляться в путешествие. Не принимали гостей, даже самых близких людей. Существовал еще один интересный запрет — нельзя было поднимать с земли чужие потерянные деньги.

Погодные приметы на Иону позволяли давать прогнозы на всю зиму и будущий урожай. Например, иней на деревьях сулил затяжную зиму и позднюю весну, а снегопад — сильные морозы в январе и феврале. Если же крестьяне видели туман — то ждали скорого потепления.

Почему черные кошки приносят несчастья
Еще по теме
Что можно и нельзя 17 ноября: приметы на Еремин день
Что можно и нельзя 16 ноября: приметы на Анну Холодную
Что можно и нельзя 15 ноября: приметы на Житницы
Что можно и нельзя 14 ноября: приметы на Кузьминки
смотреть все
Жизнь #Религия #Приметы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

Egorka72

Очередной способ Родину продавать?

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!