«Сибирь» установила новый антирекорд по поражениям

Новосибирская «Сибирь» уступила на домашнем льду «Шанхайским Драконам» со счетом 0:3. Поражение стало 13-м подряд, новосибирцы побили клубный антирекорд по числу проигрышей.

Нападающий гостей Гейдж Куинни на 21-й минуте забил первый гол и вывел китайский клуб вперед. На 26-й минуте Куинни оформил дубль. На 51-й минуте форвард Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счет.

Ранее антирекорд составлял двенадцать поражений — такая серия была у «Сибири» в сезоне 2018/2019. Новосибирский клуб 15 ноября отправил в отставку нового главного тренера Вячеслава Буцаева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков.

«Скажу спасибо команде за концовку. Может быть, было поздновато, но это показало, что ребята не соглашаются с ситуацией. Тяжело, очень тяжело, но не соглашаются», — прокомментировал поражение Люзенков на послематчевой пресс-конференции.

«Сибирь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.