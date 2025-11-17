Россиян освободили от выплаты НДС по ряду вкладов

Выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах освободили от налога на добавленную стоимость (НДС), соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он вступил в силу в следующем месяце.

Документ вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что новый закон положит конец неопределенности при налогообложении кредитов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.

Сейчас не облагаются НДС проценты по вкладам в российской или иностранных валютах. Изменения направлены на создание равных экономических условий и повышение привлекательности вкладов в драгоценных металлах.

Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с валютными депозитами и классическими рублевыми вкладами.