Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранными работниками. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в статью 327.6 Трудового кодекса РФ и вступает в силу с 1 марта 2026 года. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры с мигрантами при превышении региональных лимитов на рабочие места.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами от фракции «Новые люди». По оценкам разработчиков документа, это позволит снизить риски судебных разбирательств со стороны уволенных сотрудников.

С 2014 года субъекты РФ получили право устанавливать ежегодные лимиты на привлечение иностранных работников. Предприятия в таком случае обязаны сокращать численность мигрантов, иначе им грозит административная ответственность.

Так, для юридических лиц за это предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок от двух недель.