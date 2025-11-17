НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Тейлор Свифт стала самой продаваемой певицей всех времен

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Американская певица Тейлор Свифт
Американская певица Тейлор Свифт
Фото: Paolo V / CC BY 2.0

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых продаваемых артисток в истории музыки, свидетельствуют данные рейтинга ChartMasters.

Свифт обогнала Мадонну и заняла в рейтинге пятое место, став самой коммерчески успешной женщиной-музыкантом в мире. Впереди нее в рейтинге ChartMasters только исполнители-мужчины — Queen, Элвис Пресли, Майкл Джексон и The Beatles.

Ресурс использует в статистике показатель эквивалентных продаж альбомов: при его подсчете учитываются реализации физических и цифровых сборников, синглов, а также показатели стриминга. Общие продажи Свифт достигли 254,1 миллиона копий.

Тейлор Свифт в октябре 2025 года выпустила двенадцатый студийный альбом, он получил название The Life of a Showgirl. Сборник обрел коммерческий успех, возглавив чарты в США, Великобритании, Австралии и других странах.

Еще по теме
Новосибирская школьница покинула шоу «Голос.Дети»
«Мисс Чили» поразила экстремальными звуками. ВИДЕО
Лариса Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — да»
Shaman назвал 4 ноября предтечей 9 Мая
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
24
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева