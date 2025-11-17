Тейлор Свифт стала самой продаваемой певицей всех времен

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых продаваемых артисток в истории музыки, свидетельствуют данные рейтинга ChartMasters.

Свифт обогнала Мадонну и заняла в рейтинге пятое место, став самой коммерчески успешной женщиной-музыкантом в мире. Впереди нее в рейтинге ChartMasters только исполнители-мужчины — Queen, Элвис Пресли, Майкл Джексон и The Beatles.

Ресурс использует в статистике показатель эквивалентных продаж альбомов: при его подсчете учитываются реализации физических и цифровых сборников, синглов, а также показатели стриминга. Общие продажи Свифт достигли 254,1 миллиона копий.

Тейлор Свифт в октябре 2025 года выпустила двенадцатый студийный альбом, он получил название The Life of a Showgirl. Сборник обрел коммерческий успех, возглавив чарты в США, Великобритании, Австралии и других странах.