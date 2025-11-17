Пожизненный срок ввели за склонение подростков к диверсиям

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Закон дополнил статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) Уголовного кодекса РФ положением, предусматривающим ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

За такое преступление может последовать пожизненное лишение свободы или наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Внесены изменения и в статью 205.1 о содействии террористической деятельности. За совершение такого деяния грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Также до 14 лет снижен возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, диверсию, содействие диверсионной деятельности.