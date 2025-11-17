«Иллюзия обмана 3» собрала в России 530 млн за первый уик-энд

Третья часть франшизы «Иллюзия обмана» возглавила российский бокс-офис по итогам первого уик-энда в прокате. За четыре дня картина собрала 537,5 миллиона рублей.

Фильм Рубена Фляйшера о приключениях иллюзионистов-грабителей уже вошел в тройку самых кассовых зарубежных картин 2025 года. «Иллюзия обмана 3» расположилась на втором месте, пока уступая лишь «Дракуле» Люка Бессона, собравшему в российском прокате 930 миллионов рублей.

Второе место по сборам в России по итогам минувших выходных заняла сказка «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в главной роли. Лента стартовала в прокате 13 ноября и к понедельнику собрала 94,4 миллиона рублей, следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах в кинозалах.

На третьем месте по сборам за уик-энд расположился «Горыныч» с результатом 90 миллионов рублей. Общие сборы приключенческого фильма с Александром Петровым перевалили уже за 1,37 миллиарда рублей.