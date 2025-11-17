Экс‑премьера Бангладеша приговорили к смертной казни

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков.

В июле 2024 года Бангладеш охватили протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы. В результате стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тысячи человек. 5 августа Хасина ушла в отставку и улетела из страны.

Прокуратора возложила на Шейх Хасин ответственность за многочисленные убийства, акты геноцида и преступления против человечности, совершенные в стране за последнее 16,5 года ее пребывания в должности.

Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. «Мы решили вынести ей смертный приговор», — приводит ТАСС заявление судьи.

Шейх Хасины в зале суда не было, она находится в Индии, куда отбыла после беспорядков в августе прошлого года. По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если она сдастся властям в течение 30 дней после оглашения приговора.