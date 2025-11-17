НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑премьера Бангладеша приговорили к смертной казни

Источник:
ТАСС
269 1
Экс-премьер Бангладеша Шейх Хасин
Экс-премьер Бангладеша Шейх Хасин
Фото: Press Information Department

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков.

В июле 2024 года Бангладеш охватили протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы. В результате стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тысячи человек. 5 августа Хасина ушла в отставку и улетела из страны.

Прокуратора возложила на Шейх Хасин ответственность за многочисленные убийства, акты геноцида и преступления против человечности, совершенные в стране за последнее 16,5 года ее пребывания в должности.

Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. «Мы решили вынести ей смертный приговор», — приводит ТАСС заявление судьи.

Шейх Хасины в зале суда не было, она находится в Индии, куда отбыла после беспорядков в августе прошлого года. По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если она сдастся властям в течение 30 дней после оглашения приговора.

Еще по теме
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
Трамп поддержал введение санкций против союзников России
Путин примет глав правительств стран ШОС
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

Egorka72

Очередной способ Родину продавать?

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...