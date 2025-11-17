НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Дибров высказался о скандальном видео с ширинкой

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Дмитрий Дибров
Фото: © кадр из трансляции

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал видео, на котором он вышел из машины с расстегнутой ширинкой.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, у которого из ширинки торчал половой орган (кадры были замылены), показали в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на телеканале РЕН ТВ. По словам авторов фильма, телеведущий приехал со спутницей на секс-вечеринку.

Дибров во время стрима на платформе Twitch заявил, что его пыталась шантажировать «омерзительная компашка», с него требовали деньги за непубликацию материала.

«Я посмотрел и подумал, а что там такого?! Это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации коллег по цеху, да и хотя бы собственной мамы о том, чтобы застегнуть ширинку», — высказался ведущий.

По словам Диброва, он вышел «из автобуса», подавая руку незнакомой девушке. Затем он сел в другую машину, и там обнаружил, что забыл застегнуть ширинку.

Дибров в конце сентября официально развелся с четвертой женой, которая младше его на 30 лет. Сейчас телеведущий отдыхает на Бали.

Еще по теме
«Мисс Чили» поразила экстремальными звуками. ВИДЕО
Shaman и Мизулина поженились в ДНР
Назван самый сексуальный мужчина 2025 года. ФОТО
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram после тревожных постов
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...