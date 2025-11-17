Дибров высказался о скандальном видео с ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал видео, на котором он вышел из машины с расстегнутой ширинкой.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, у которого из ширинки торчал половой орган (кадры были замылены), показали в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на телеканале РЕН ТВ. По словам авторов фильма, телеведущий приехал со спутницей на секс-вечеринку.

Дибров во время стрима на платформе Twitch заявил, что его пыталась шантажировать «омерзительная компашка», с него требовали деньги за непубликацию материала.

«Я посмотрел и подумал, а что там такого?! Это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации коллег по цеху, да и хотя бы собственной мамы о том, чтобы застегнуть ширинку», — высказался ведущий.

По словам Диброва, он вышел «из автобуса», подавая руку незнакомой девушке. Затем он сел в другую машину, и там обнаружил, что забыл застегнуть ширинку.

Дибров в конце сентября официально развелся с четвертой женой, которая младше его на 30 лет. Сейчас телеведущий отдыхает на Бали.