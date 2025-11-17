Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ближайшие годы может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Но сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России.

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ТАСС заявление министра обороны Германии.

Летом Писториус заявил, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО, отметив, что мир и безопасность возможны только с позиции силы.

Президент России Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью».