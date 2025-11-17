НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией

Источник:
Sibnet.ru
517 8
Министр оборона Германии Борис Писториус
Министр оборона Германии Борис Писториус
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ближайшие годы может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Но сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России.

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ТАСС заявление министра обороны Германии.

Вучич заявил о приближении войны между Европой и Россией

Летом Писториус заявил, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО, отметив, что мир и безопасность возможны только с позиции силы. 

Президент России Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью».

Еще по теме
Трамп поддержал введение санкций против союзников России
Путин примет глав правительств стран ШОС
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США
Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (8)
Картина дня
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
Трамп поддержал введение санкций против союзников России
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан
Гонщик Даниил Квят впервые уступил беспилотному болиду
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
24
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева