Продажи флагмана realme GT 8 Pro в России начнутся в декабре

Китайская компания realme назвала дату старту продаж флагмана GT 8 Pro на российском рынке. Топовый смартфон появится в магазинах и на маркеплейсах 2 декабря.

Гаджет станет первым смартфоном производителя с 200-мегапиксельным телеобъективом Ultra Vision Periscope и системой камер, созданной в сотрудничестве с японским брендом Richon Imaging. GT 8 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеет 144-герцовый OLED-экран и аккумулятор емкость. 7000 мАч.

Фото: © realme.com

Смартфон защищен от воды по стандартам IP68 и IP69, поддерживает быструю зарядку на 120 ватт и доступен в трех цветовых решениях. Для китайского рынка GT 8 Pro оценили в от 3999 юаней (45 600 рублей). Цены для российского рынка назовут ближе к старту официальных продаж.

Вместе с флагманским смартфоном в продажу поступят смарт-часы realme Watch 5, способные работать до 20 дней в экономичном режиме.