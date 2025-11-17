Sony планирует снять фильм про Лабубу

Кинокомпания Sony Pictures приобрела права на производство фильма о плюшевых монстрах Лабубу, получивших вирусную популярность в последние годы.

Сделка с владеющей брендом Labubu китайской компания Pop Mart была заключена на минувшей неделе, пишет The Hollywood Reporter. Sony получила права на создание художественного фильма о странных мило-уродливых существах. В случае успеха зрителей ждет целая франшиза с сиквелами и приквелами.

По данным издания, информации о продюсере и режиссере будущей картины пока нет. Однако, учитывая феноменальную популярность этих плюшевых монстров, съемочная команда, вероятно, будет сформирована быстро. Стоит ли ждать игровой фильм или анимационный, пока не ясно.

Labubu — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином в 2015 году. В 2019 году эти игрушки начала выпускать китайская компания Pop Mart.

Вирусной популярности игрушки поспособствовала участница K-pop группы Blackpink Лиса, которая была замечена с брелоком Labubu на сумке. После этого зубастых монстров стали вешать на сумки Дуа Липа, Ким Кардашьян и Рианна. По данным издания Forbes, продажи этих игрушек за 2024 год составили 419 миллионов долларов.