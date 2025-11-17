Как будут работать ограничения платного приема в вузы

Ограничение платного приема для вузов, где у поступивших средний балл ЕГЭ ниже 50, будет носить частичный характер, соответствующие разъяснения обнародовала пресс-служба Минобрнауки.

Вводимые с приемной кампании 2026 года ограничения будут привязаны к реальной практике приема на коммерческой основе по конкретным специальностям в отдельных высших учебных заведениях. Предполагается, что они затронут около 10% специальностей, уточнило ведомство.

Закон о госрегулировании платного приема в вузы, позволяющий правительству устанавливать предельное количество платных мест для отдельных направлений, вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Сейчас к таким направлениям, где лимиты на коммерческие места устанавливает правительство, относятся «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция» и «Психология».

Ранее вузы самостоятельно определяли, сколько студентов будет учиться платно и по каким специальностям. В большинстве вузов России конкурса на платные места просто не было — принимали всех, кто готов заплатить за образование, отбор был только в топовых заведениях.

Однако президент Владимир Путин поручил правительству исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Такой перечень планируется пересматривать ежегодно.