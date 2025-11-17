Что можно и нельзя 17 ноября: приметы на Еремин день

Согласно приметам и поверьям, 17 ноября на улице гуляет нечистая сила, поэтому двери и окна надо держать закрытыми и стараться не выходить за порог дома. Православные в этот день вспоминают ученика апостола Павла пресвитера Ермея — поэтому дата носит название Еремин день.

Для защиты от нечисти 17 ноября на подоконниках рассыпали ягоды рябины, а на ставнях рисовали обереги — это должно было отпугнуть злые силы, которые пытались проникнуть в дома, чтобы утащить огонь или угли из печей. В этом случае семью ждала большая беда.

Были и другие запреты — например, 17 ноября нельзя было давать деньги взаймы, поскольку это грозило потерей собственного достатка. Не советовали «на Ерему» звать гостей и заводить новые знакомства, начинать крупные дела, конфликтовать и обижаться.

Для девушек в этот день была забавная примета — надо было начать вышивать мужскую рубаху, при каждом стежке приговаривая имя желанного юноши. Считалось, что тем самым молодого человек можно «пришить» к себе.

Погодные приметы гласили, что если 17 ноября возле дома будут замечены мыши, то зима будет суровой. А вот если домашние мухи к этой дате не заснули — предстоящий белый сезон ожидается теплым. Выпал снег и не тает — весной будет много подснежников.