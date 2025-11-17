НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин примет глав правительств стран ШОС

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Главы правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник, 17 ноября соберутся в Москве для обсуждения единой стратегии развития.

Президент России Владимир Путин примет глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе премьера Госсовета КНР Ли Цены.

Главы правительств стран ШОС обсудят в Москве программу Целей устойчивого развития (ЦУР), адаптацию целей к новым глобальным вызовам, таким как цифровые риски (кибербезопасность, искусственный интеллект, роботизация), демографические изменения и геополитическая фрагментация.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Странами-наблюдателями ОС являются Афганистан и Монголия, государствами-партнерами по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Еще по теме
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США
Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
Кремль поблагодарил северокорейских саперов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Картина дня
Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США
Депутат назвала способ увеличить пенсию вдвое
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

Egorka72

Очередной способ Родину продавать?

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...

Bench7

Для установки MAX на телефон нужна версия Android 10. А это доступно только на относительно новых телефонах.Для...