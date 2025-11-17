Главы правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник, 17 ноября соберутся в Москве для обсуждения единой стратегии развития.

Президент России Владимир Путин примет глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе премьера Госсовета КНР Ли Цены.

Главы правительств стран ШОС обсудят в Москве программу Целей устойчивого развития (ЦУР), адаптацию целей к новым глобальным вызовам, таким как цифровые риски (кибербезопасность, искусственный интеллект, роботизация), демографические изменения и геополитическая фрагментация.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Странами-наблюдателями ОС являются Афганистан и Монголия, государствами-партнерами по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.