Депутат назвала способ увеличить пенсию вдвое

Источник:
ТАСС
Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%», — сказала Бессараб.

Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию, отметила депутат.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты «будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза». Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.

Лолита раскрыла размер своей пенсии

«Но нужно обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию», — подчеркнула Бессараб.

Депутат назвала способ увеличить пенсию вдвое
