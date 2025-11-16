НАВЕРХ
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США

Источник:
Sibnet.ru
Флаги России и США
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«Окно возможностей» для нормализации отношений России и США появилось при президенте Дональде Трампе, заявили российское посольство в Вашингтоне.

Потенциал для восстановления отношений России и США появился после прихода к власти администрации президента Дональда Трампа, которая отвергает «либерал-глобалистскую модель «миропорядка, основанного на правилах»

«Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российской дипмиссии.

Тогда американские власти в течение 16 лет отказывались иметь дело с СССР, но на фоне Великой депрессии 1930-х годов путь до завершения переговоров и обмена нотами был пройден всего за месяц.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о стремлении урегулировать конфликт на Украине. Москва неоднократно заявляла о готовности к урегулированию отношений, но с учетом российских интересов.

