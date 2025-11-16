НАВЕРХ
Что можно и нельзя 16 ноября: приметы на Анну Холодную

Sibnet.ru
На Анну Холодную готовили блюда из клюквы и брусники
Фото: Mariluna / CC BY-SA 3.0

Народный календарь связывает 16 ноября с множеством примет и суеверий. Например, наши предки верили, что погода в этот день может точно предсказать будущий урожай и ход зимы.

Так, отсутствие снега в этот день сулило крестьянам скудный хлеб, а морозная погода считалась недобрым предзнаменованием, которое грозило неурожайным годом и будущим голодом. На будущие сильные морозы также указывали иней на деревьях и ясное звездное небо.

Дата неофициально называлась Анной Холодной — в этот день православные чтят память святой княжны Анны Всеволодовны, дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Существовала поговорка: «Анна холодная — осень голодная».

На Анну Холодную традиционно готовили разнообразные блюда из замороженных ягод, пекли блины, вечером собирались у общего стола. Считалось, что 16 ноября следует навести порядок в жилище, подготавливая дом к предстоящим холодам.

Нельзя было в этот день отправляться в дальнюю дорогу — по поверьям, это могло привести к бедности. Запрещалось вслух жаловаться на свою судьбу, иначе человека очень скоро ждали серьезные беды.

Также 16 ноября старались воздерживаться от добрых слов соседям или родственникам — люди верили, что человек может лишиться того хорошего качества, за которое его похвалили.

Приметы для дома: что принесет удачу
Жизнь #Религия #Приметы
