Браузер Firefox получил искусственный интеллект

Mozilla анонсировала в своем блоге новый режим работы браузера Firefox под названием AI Window. Он представляет собой искусственный интеллект, который общается с пользователем и помогает ему работать.

AI Window — третий тип окна в Firefox наряду с классическим и приватным режимами. Пользователи смогут выбирать, какую модель ИИ использовать, хотя подробности о доступных вариантах пока не раскрываются.

Интерфейс позволит вести диалог с искусственным интеллектом, который будет помогать в поиске информации и анализе контента. При этом использование отдельного режима позволит минимизировать присутствие нейросети.

Разработка AI Window ведется в открытом формате, Mozilla публикует обновления и собирает обратную связь через форум Mozilla Connect. Заинтересованные пользователи могут присоединиться к программе, чтобы поучаствовать в тестировании.