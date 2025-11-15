Разразилась экстремальная магнитная буря

Астрономы зафиксировали экстремальную магнитную бурю максимального уровня G5, космическое событие планетарного масштаба произошло второй год подряд впервые за 20 лет наблюдений, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Магнитные бури уровня G5 являются достаточно редким явлением, отметили специалисты. Последний раз их можно было наблюдать три года подряд в период с 2003 по 2005 годы. После этого момента уровни магнитных бурь колебались до уровня G4.

Затем магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. Магнитная буря в ноябре 2025 года оказалась экстрасильной, возмущение достигло отметки 8,67 единиц, отметили ученые.

Буря была связана с приближением к Земле сразу трех выбросов солнечной плазмы. Финальный выброс, вызвавший магнитную бурю, был связан с самой мощной вспышкой года на Солнце — X5.15.