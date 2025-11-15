Заменить национальные водительские удостоверения в России можно без сдачи экзаменов, но потребуется предоставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, сообщило МВД.

Заявителю необходимо представить документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению авто, уточнило ведомство в комментарии ТАСС.

Кроме того, потребуется ранее выданное российское удостоверение при его наличии. Порядок закреплен постановлением правительства России от 24 октября 2014 года и не изменился, новые права выдаются без экзаменов, подчеркнуло МВД.

С 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских удостоверений, которым можно было воспользоваться в течение трех последних лет.

Такая возможность затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.