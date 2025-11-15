Российский хоккеист установил исторический рекорд НХЛ

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки.

Малкин отличился в матче против «Нэшвилла», который проходил в Швеции. Шайбу россиянин забил в возрасте 39 лет 106 дней. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка, установленный в Лондоне в 2007 году, тогда он составил 37 лет 293 дня.

Кроме того, Малкин вышел на 40-е место по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ в истории. На его счету стало 518 голов, столько же у Дэйла Хаверчука. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (901).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли. Контракт россиянина рассчитан до конца сезона-2025/26.