Египтянка забеременела сразу девятью детьми

Редчайший медицинский случай зафиксировали египетские врачи — во время проведения процедуры УЗИ местной жительнице выяснилось, что она забеременела сразу девятью детьми.

Медики пояснили, что причиной такого феномена стало использование матерью препаратов от бесплодия без наблюдения специалиста. Данные препараты заставляют яичник производить более одной яйцеклетки за цикл, пишет Al Arabiya.

Прием большой дозы такого стимулирующего препарата может привести к высвобождению большого количества яйцеклеток и их одновременному оплодотворению, отметили специалисты.

Подобная многоплодная беременность может создавать серьезные риски — как для матери, так и для эмбриона, поэтому пока неясно, будет ли женщина рожать всех девятерых детей.