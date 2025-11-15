НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Секс ускорил заживление ран

Источник:
Sibnet.ru
152 1
Интимная близость
Фото: tamaralvarez / CC BY-NC-ND 2.0

Интимная близость заметно ускоряет заживление повреждений кожи, выяснили ученые из Цюрихского университета. Лучший результат показало сочетание секса с назальным спреем окситоцином.

Эксперимент с участием 80 пар показал, что регулярные сексуальные контакты в сочетании с окситоциновым спреем заметно ускорили заживление специально нанесенных на предплечье небольших повреждений, говорится в статье исследователей, опубликованной JAMA Psychiatry.

Участники, практиковавшие секс, демонстрировали более низкий уровень кортизола — гормона стресса, тормозящего иммунные процессы. Ученые считают, что именно этот фактор приводил к тому, что раны у сексуально активных подопытных заживали быстрее.

Авторы открытия отметили, что новый подход может лечь в основу новых психосоциальных методов реабилитации — например, в работе с пациентами после травм или операций.

Еще по теме
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Гитлер оказался носителем «гена микропениса»
Шмели научились читать азбуку Морзе
Разблокировка системы самоочистки клеток обратила старение вспять
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (1)
Картина дня
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
Минцифры обновило «белый список» сайтов
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
41
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
27
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене