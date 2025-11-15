Секс ускорил заживление ран

Интимная близость заметно ускоряет заживление повреждений кожи, выяснили ученые из Цюрихского университета. Лучший результат показало сочетание секса с назальным спреем окситоцином.

Эксперимент с участием 80 пар показал, что регулярные сексуальные контакты в сочетании с окситоциновым спреем заметно ускорили заживление специально нанесенных на предплечье небольших повреждений, говорится в статье исследователей, опубликованной JAMA Psychiatry.

Участники, практиковавшие секс, демонстрировали более низкий уровень кортизола — гормона стресса, тормозящего иммунные процессы. Ученые считают, что именно этот фактор приводил к тому, что раны у сексуально активных подопытных заживали быстрее.

Авторы открытия отметили, что новый подход может лечь в основу новых психосоциальных методов реабилитации — например, в работе с пациентами после травм или операций.