Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева

Жителей Киева планируется частично эвакуировать в случае полного блэкаута из-за длительного отсутствия электроэнергии, соответствующий план разработал и утвердил Совет обороны украинской столицы.

Наличие документа изданию «Суспiльне» подтвердил источник в Киевской городской военной администрации. При этом он не стал раскрывать количество людей, которых могут эвакуировать, сославшись на военную тайну.

На случай продолжительных отключений электричества в Киеве работают более тысячи так называемых «пунктов несокрушимости». Большинство из них располагается в школах. Это места, обеспеченные мобильной связью, интернетом, электричеством и отоплением.

Ранее все государственные тепловые электростанции Украины прекратили выработку энергии после самого мощного с начала российской спецоперации удара высокоточным оружием большой дальности.

Украина остановила все государственные теплоэлектростанции
Политика #Мир
