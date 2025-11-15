НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Минцифры обновило «белый список» сайтов

Источник:
Sibnet.ru
2179 2
Вконтакте
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

На втором этапе в список включили сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.

Также в белом списке теперь «Почта России», «Альфа-Банк», система «Честный знак», сайт РЖД, туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, такси «Максим», сайт с прогнозом погоды Gismeteo, сайты федеральных СМИ.

«Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — отмечается в сообщении.

На первом этапе в «белый список» вошли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Также доступ был обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайту Кремля.

Еще по теме
Что такое интернет вещей: удобство и опасности IoT
МТС обязали вернуть абонентам архивные тарифы
«Билайн» запустил «Кибербабушку» для борьбы с мошенниками
Операторы связи запустили «период охлаждения» для сим-карт
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10752
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9944
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28597
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46033
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134008
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132577
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166036
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155618
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760534
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181592
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога

Wolf Hound

Только вот з/п не особо за это время рекорды не ставит.

Voland2

Как далеки они от народа и как им пофиг на него..

DADMAL

Классно добровольно принудительно всех под козырек хотят загнать.