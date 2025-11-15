Минцифры обновило «белый список» сайтов

Минцифры дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

На втором этапе в список включили сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.

Также в белом списке теперь «Почта России», «Альфа-Банк», система «Честный знак», сайт РЖД, туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, такси «Максим», сайт с прогнозом погоды Gismeteo, сайты федеральных СМИ.

«Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — отмечается в сообщении.

На первом этапе в «белый список» вошли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Также доступ был обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайту Кремля.