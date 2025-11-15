Что можно и нельзя 15 ноября: приметы на Житницы

Приметы и народные суеверия на 15 ноября гласят, что задуманное в этот день непременно исполнится, а вот давать деньги в долг, распивать спиртное и ставить на стол сладости запрещается.

Согласно православному календарю, 15 ноября вспоминали мучеников Акиндина и Пигасия, которые традиционно считались покровителями амбаров. Именно поэтому день получил название Житницы.

В эту дату было принято сушить зерно. Чтобы задобрить духа овинника, в углу житницы крестьяне оставляли свежеиспеченный хлеб. Вечером гадали на судьбу, загадывали желания и верили, что обязательно сбудутся. До заката нужно было попросить прощения у всех, кого обидели.

Нельзя было в этот день ломать ветки деревьев, обращаться к людям с просьбами и давать взаймы, ругаться и ссориться, разглашать чужие секреты. Однако для покупок дата считалась очень благоприятным.

Погодные приметы гласили, что если 15 ноября облака плывут против ветра — скоро начнется снегопад. Вороны кричат на юг — грядет потепление. Обильный снегопад предвещал большой разлив рек весной.