Куда сообщать о замене паспорта

Общегражданский паспорт — основное средство идентификации гражданина России. К паспортным данным привязано множество действий, поэтому после смены паспорта нужно уведомить соответствующие организации.
О замене паспорта (без смены ФИО и даты рождения) нужно сообщить:
- Работодателю, чтобы кадровики внесли изменения в трудовой договор и внутренние документы компании. Они также отчитывается перед налоговыми органами. Эти отчеты содержат паспортные данные.
- Банкам во избежание автоматической блокировки карт при проверке данных их держателей.
- Учебным заведениям. Студенты обязаны предоставить данные нового паспорта для изменения данных в информационной системе вуза.
- Страховым компаниям, выдавшим полисы обязательного или добровольного медицинского страхования (ОМС, ДМС). Их нужно уведомить в течение одного месяца;
- Социальному фонду России для внесения коррективов в базу данных персонифицированного учета.
Организации, которые получат данные автоматически:
- Органы МВД, поскольку сами оформляют паспорт.
- Федеральная налоговая служба (ФНС). Налоговики самостоятельно вносит изменения в реестр на основе данных, полученных от МВД.
Кроме того, имеет смысл обновить данные на портале «Госуслуги». Автоматически актуальная информация на портал не подгрузится.