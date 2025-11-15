Куда сообщать о замене паспорта

Общегражданский паспорт — основное средство идентификации гражданина России. К паспортным данным привязано множество действий, поэтому после смены паспорта нужно уведомить соответствующие организации.

О замене паспорта (без смены ФИО и даты рождения) нужно сообщить:

Работодателю, чтобы кадровики внесли изменения в трудовой договор и внутренние документы компании. Они также отчитывается перед налоговыми органами. Эти отчеты содержат паспортные данные.

Банкам во избежание автоматической блокировки карт при проверке данных их держателей.

Учебным заведениям. Студенты обязаны предоставить данные нового паспорта для изменения данных в информационной системе вуза.

Страховым компаниям, выдавшим полисы обязательного или добровольного медицинского страхования (ОМС, ДМС). Их нужно уведомить в течение одного месяца;

Социальному фонду России для внесения коррективов в базу данных персонифицированного учета.

Организации, которые получат данные автоматически:

Органы МВД, поскольку сами оформляют паспорт.

Федеральная налоговая служба (ФНС). Налоговики самостоятельно вносит изменения в реестр на основе данных, полученных от МВД.

Кроме того, имеет смысл обновить данные на портале «Госуслуги». Автоматически актуальная информация на портал не подгрузится.